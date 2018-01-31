В интернет выложили видео испытания украинского танка «Оплот» в Пакистане.

На данном видео зафиксировано, как экипаж испытывает боевую машину в пустыне, горах и болоте.

Известно, что танки Т-84 «Оплот» сконструировали и изготавливают в Харькове. Данные машины имеют современную начинку и вооруженные 125-мм пушкой. Сейчас они находятся на службе в армии Украины и Таиланда.

Напомним, о том, что Пакистан собирается приобрести 100 новых украинских танков «Оплот», в прошлом году заявил посол Пакистана в Украине Атар Аббас.

Embedded video for В Сеть выложили видео испытания украинского танка «Оплот» в Пакистане

Видео: