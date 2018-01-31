В штабе АТО подтвердили продвижение ВСУ на Луганщине

На днях бойцы ВСУ оттеснили боевиков на несколько километров от села Новоалександровка Луганской области.

Пресс-секретарь штаба АТО Василий Лабай данную информацию подтвердил, однако подробностями спецоперации не поделился, сославшись на военную тайну. Также, он подчеркнул, что силы АТО «улучшили тактическое положение», но о нарушении Минских соглашений в Новоалександровке речи не идет.

Кроме того, он обратил внимание на то, что данное село, согласно Минским соглашениям, должно находиться под контролем Украины. В то время, как нахождение там российских войск было нарушением договоренностей.