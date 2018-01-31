В Сирии подорвали турецкую военную колонну, есть жертвы

В Сирии подорвали колонну с турецкими военнослужащими и бронетехникой.

Telegram-канал directorate4 сообщает: «Во время следования конвоя с турецкими военнослужащими и бронетехникой в направлении г. Атареб (провинция Алеппо) в районе военной базы 46-го полка прогремел взрыв заминированного автомобиля, припаркованного у дороги».

По данным, турецкий конвой развернулся и направился в Турцию. Отмечается, что в результате взрыва погибли не менее одного турецкого военнослужащего и одно гражданское лицо. Кроме того, ранен один мирный житель. Трал, перевозивший бульдозер, сгорел.

При этом Турция считает виновными в подрыве Рабочую партию Курдистана (РПК).