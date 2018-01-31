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В Сколково началась выдача криптокарт TalkBank


Добавлено: 31 янв 2018 в 12:10, Категория: Новости на сегодня
В Сколково началась выдача криптокарт TalkBank

Резидент «Сколково» TalkBank предложил своим пользователям решение, с помощью которого всего за несколько минут можно активировать криптокарту и купить криптовалюту в режиме чата в популярных мессенджерах Telegram и Viber. Первой из российских ритейлеров выдачу криптокарт TalkBank начала розничная сеть в Технопарке «Сколково».

Михаил Попов, основатель TalkBank, комментирует выбор площадки для распространения криптокарт: «В “Сколково” более 1800 стартапов. Это огромная концентрация прогрессивных людей, которые постоянно исследуют новые технологии и выводят их на рынок, готовят проекты к ICO или ищут новые возможности для инвестиций. Мы хотим чтобы любой посетитель Технопарка буквально за 5 минут мог получить криптокарту, активировать её и купить криптовалюту. Использование криптокарт находится в российском правовом поле, так как все клиенты проходят обязательную процедуру идентификации, а покупки совершаются исключительно в рублях, что полностью соответствует Федеральному закону “О национальной платежной системе”».

В свою очередь, Павел Новиков, Директор Центра финансовых технологий Фонда "Сколково", отмечает, что Фонд «Сколково» активно поддерживает инновационные проекты в сферах финтех, ритейл и блокчейн.

Криптокарты будут обеспечивать поддержку популярных криптовалют, а управление финансами на карте происходит удаленно через бот @talkbankbot. Технология искусственного интеллекта позволяет отказаться от затрат на колл-центр и разработку мобильных приложений, что позволяет клиенту получать повышенный кэшбэк и процент на остаток.

«На практических примерах мы хотим показать государству, бизнесу и гражданам, что получить базовые финансовые сервисы (например, покупка криптовалюты) с соблюдением всех норм безопасности и при этом находясь в правовом поле, можно быстро и удаленно – без отделений, курьеров и колл-центров», – подчеркивает практическое значение разработки резидента Павел Новиков.

Капитализация рынка криптоактивов за 2017 год выросла в 50 раз и превысила 800 млрд долларов. Популярность криптовалют во всем мире растёт по экспоненте, а вслед за ней растёт и спрос на удобный сервис по покупке и хранению криптовалют. Теперь приобрести криптокарту можно не только в интернете, но и продуктовом магазине «PRO маркет» в Технопарке «Сколково».



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Добавлено: 31 янв 2018 в 12:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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