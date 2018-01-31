В Украине ввели полный запрет на «Панкреатин»

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, ввела полный запрет на продажу, хранение и реализацию лекарственного препарата «Панкреатин», который имеет форму порошка в полиэтиленовых пакетах серии 222. 621, производства Биозим Гезельшафт фюр Энзимтехнологии мбХ, Германия.

Так, в пресс-службе Гослекслужбы заявили, что причиной запрета продажи на территории Украины данного медицинского препарата этой партии стало несоответствие количества фермента, отвечающего за расщепление веществ в организме. По данным, в «Панкреатине» из этой партии их меньше минимально допустимого значения.

Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата немедленно проверить наличие запрещенного препарата и снять его с оборота для последующей утилизации или уничтожения.

При невыполнении данного распоряжения при выявлении нарушений, владелец будет нести ответственность согласно действующему законодательству.