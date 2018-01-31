В заложниках у боевиков ОРДЛО находятся 108 украинцев

По последним данным, в заложниках на территории ОРДЛО находятся 108 человек.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщил: «На сегодня освобожден или найден 3221 человек. Официально заложниками считаются еще 108 человек, которые незаконно удерживаются на территории ОРДЛО. Пропавшими без вести являются 398 человек».

При этом он отказался назвать возможную дату обмена пленных: «Мы не анонсируем будущие реализации и проведение операций по освобождению заложников, потому что в процесс освобождения привлечено очень много людей».