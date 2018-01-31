Ветеринара из Перми отстранили после скандала со вскрытием

В Перми помощник ветеринара сделала селфи на фоне вскрытого трупа кошки и выложила фото в Instargam с циничными комментариями.

«Мое первое вскрытие на рабочем месте», — сказала помощник ветеринара. Один юноша пошутил: «Что, шаурмы захотела?».

«Я, конечно, могу вести себя качественно».

Руководство ветеринарной поликлиники уже остранило девушку от работы. Руководство посчитало такие кадры неуместными.

Ветеринар из Перми Юлиана Базанова подписала фотокарточку «Мое первое вскрытие на рабочем месте», и расположила на личной странице в Инстаграм, но позже удалила фото и заблокировала аккаунт. Решение об увольнении ветеринара там решили отдать на суд пользователей Сети, которые в ярости от поступка девушки. Но через некоторое время ветеринар удалила фото и попробовала извиниться, сообщив, что хотела поделиться достижениями только перед «узким кругом собственных сокурсников».

— Такие процедуры для нас, ветеринаров, также малоприятны, однако мы выявляем методы лечения животных на будущее.