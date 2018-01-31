Вкусовые рецепторы панд помогли им соблюдать вегетарианскую диету

Предки панд были хищными млекопитающими, однако по каким-то причинам около семи миллионов лет назад перешли на питания стеблями и листьями растений. Панды сохраняют многие характерные для хищников анатомические признаки, например, в строении зубов и кишечника. Но одна черта панд, обнаруженная в новом исследовании, появилась у них в связи с переходом к вегетарианству. Панды стали гораздо лучше различать горький вкус.

Повышенная чувствительность травоядных животных к горькому вкусу давно известна. Она позволяет лучше определять опасные токсины, содержащиеся в растениях. Как правило, они имеют горький вкус. А вот хищникам подобная способность не нужна. В некоторых случаях, например, у китообразных, восприятие горького вкуса вовсе утрачивается. Панды же, наоборот, с переходом на растительную пищу потеряли способность ощущать вкус умами, свойственный белковым продуктам. Впрочем, зоолог из Эдинбурга Иэн Валентин полагает, что утрата гена, ответственного за специфические рецепторы вкуса умами, стала не следствием, а причиной перехода панд к вегетарианству.

В нынешнем исследовании, которое возглавлял Фувэнь Вэй из Института зоологии Китайской академии наук, сопоставлялись гены семейства TAS2R, ответственные за рецепторы горького вкуса, у девяти видов животных. Среди них были вегетарианцы большая панда и красная панда, а также хищники: белые медведи, волки, тигры, гепарды, леопарды.

У каждого вида панд было по 16 генов из семейства TAS2R, тогда как у их плотоядных родственников всего от 10 до 12. Для ряда генов панд исследователи обнаружили свидетельства ускоренной эволюции. Например, ген TAS2R42 накапливал мутации вдвое быстрее, чем другие гены. По мнению авторов работы, это указывает на то, что развитию гена, а значит и способности различать горький вкус, благоприятствовал отбор. Подтвердить выводы генетиков сможет будущее исследование того, как реагируют различные рецепторы на языке панд на химические вещества, содержащиеся в листьях бамбука.

Исследование опубликовано в журнале Integrative Zoology.