Власти Польши поддержали «антибандеровский» закон

Комитеты верхней палаты парламента Польши оставили без изменений поддержанный Сеймом закон об ответственности за поддержку или отрицание «преступлений» украинских националистов.

Так, комитет по правам человека, верховенству закона и петицей, а также Комитет культуры и средств массовой информации поддержали акт. 11 сенаторов проголосовали за то, чтобы оставить законопроект без правок. При этом свои голоса не отдавали пять человек.

Также, один из сенаторов предлагал поправку, но комитеты ее отклонили. Он хотел штрафовать или сажать в тюрьму на три года за «приписывание польскому народу ответственности за создание концентрационных лагерей на ее территории».