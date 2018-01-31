Водитель автобуса, виновник ДТП в Москве, имел общий водительский стаж менее четырёх месяцев

Авария с участием автобуса на одном из городских маршрутов Москвы произошла утром в среду, 31 января, на участке Ленинградского шоссе. Автобус врезался в разделяющее транспортные потоки бетонное ограждение. По данным МВД, в аварии пострадало 12 человек.

«Это в основном ушибы. Состояние большинства пострадавших удовлетворительное, у двоих — средней степени тяжести, но ближе к удовлетворительному», — сообщил представитель столичного департамента здравоохранения журналистам. Всех получивших травмы госпитализировали в три ближайшие больницы.

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Ранее «Мосгортранс» заявил, пишет РИА «Новости», что ЧП произошло с автобусом, который вёз сотрудников транспортного предприятия, а авария произошла предварительно из-за плохого состояния проезжей части. По информации предприятия, никто из пассажиров не получил серьёзных травм.

Это заявление отрицает представитель столичного комплекса городского хозяйства, отвечающего за благоустройство и жилищно-коммунальную сферу.

По его сообщению агентству, причиной ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве не могло стать плохое состояние дороги, как об этом говорили в «Мосгортрансе», так как шоссе было очищено от снега. На нём было проведено «сплошное прометание проезжей части с последующей противогололёдной обработкой».

В ведомстве добавили, учитывая то, что водитель, виновный в ДТП, имел общий водительский стаж, не превышающий четырёх месяцев, то в непростых погодных условиях он должен двигаться соответствующей скоростью и быть предельно внимательным на дороге.

Окончательную причину ДТП должны установить сотрудники ГИБДД.

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