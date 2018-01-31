Во Владимире превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом на 23%

Уровень заболеваемости совокупного населения за 3-ю календарную неделю с 22.01.2018 по 28.01.2018 составил приблизительно 51,0 на 10 тыс. населения, что ниже недельного эпидемического порога на 18%. Так, за неделю зарегистрировано 2353 случая заболеваний. Заболеваемость оказалась ниже уровня эпидемического порога на 39,1%.

В городе регистрируется превышение эпидпорога на 23.0%.

В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидемиологический порог на 23%, хотя еще предыдущей неделе этот показатель находился на уровне 10%.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Одессе находится в пределах сезонных колебаний и значительно ниже эпидемического порога, сообщает корреспондент ИА Контекст-Причерноморье.

Ранее говорилось, что на 14 января в Томске зафиксирован повышенный уровень заболеваемости острыми респираторным вирусным инфекциями на 7,7%.

На прошедшей неделе за помощью обратились 11,4 тыс. человек. По состоянию на 26 января эпидемический процесс обусловлен циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, в том числе вирусов парагриппа, риновирусов, аденовирусов и др.

«Наблюдалась не высокая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ без превышения эпидемических порогов в регионах, только в некоторых областях наблюдаются отдельные случаи лабораторно подтвержденного гриппа», — говорится в бюллетене.

По итогу 4-ой недели года зарегистрировано 183 случая острых кишечных инфекций, в том числе 145 (79,2%) — среди детей до 17 лет. Подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями связан с активностью возбудителей кишечной инфекции, как правило ротовирусом.

Вспышек инфекционных заболеваний среди населения региона не зарегистрировано. Эпидситуация по ОРВИ находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Томской области.