В Петропавловске из-за непогоды завтра отменяются занятия в школах

Это связано с неблагоприятным прогнозом погоды.

Рабочий день в муниципальных учреждениях образования объявлен выходным. В настоящее время в городе продолжается мощнейший снегопад. Несколько циклонов продолжают влиять на погодные условия в крае.

Власти Петропавловска-Камчатского приняли решение отменить все занятия в школах города в первой смене в четверг.

При этом, для родителей, которые будут вынуждены выйти на работу, детские сады продолжат работать в штатном режиме. «Причина отмены занятий — комплекс неблагоприятных погодных условий», — говорится в заявлении городской администрации.

В мэрии сказали, что решили объявить внеплановый выходной в связи с циклоном, накрывшим город.

Для служащих компаний, подведомственных Петропавловску-Камчатскому, среда объявлена выходным днем из-за циклона, сказала pr-служба мэрии. Социальные объекты и заведения имеют собственные резервные источники питания, поэтому на их жизни отключение не отразилось.