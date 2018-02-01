60 минут - Тайный визит главного российского разведчика в США (31.01.2018)

Добавлено: 01 фев 2018 в 12:08 ,

60 минут. Тайный визит главного российского разведчика в США последний выпуск 31 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании с членами правительства напомнил об организации альтернативного соревнования для тех спортсменов, которые не попали на Олимпийские игры-2018. Также он пояснил, что премировать таких атлетов необходимо аналогично олимпийцам. Мария Захарова отметила, что решения конгресса в Сочи помогут ускорить процесс сирийского урегулирования. При этом, она считает политической ошибкой отказ от диалога некоторых сирийских оппозиционеров. Ведущие ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов задают политикам и чиновникам очень острые вопросы, потому что хотят получить откровенный ответ и установить истину.





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