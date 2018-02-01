«Активные граждане» Бирюлева Западного проголосовали за благоустройство детской площадки

Планируется благоустроить детскую площадку.

Новое голосование открылось на портале «Активный гражданин» — жителям Ховрина предлагают выбрать, какую из детских площадок в районе следует благоустроить уже весной 2015-го года.

На портале «Активный гражданин» началось голосование, связанное с предстоящим благоустройством Северного Бутова.

«Выбирайте виды детских и спортивных площадок, места для выгула собак, а кроме этого адреса, где необходимо произвести благоустройство».

Кроме адреса предоставляется возможность выбрать наполнение детской площадки, другими словами, какой игровой комплекс, тренажерный комплекс, качели, горку, песочницу хотели бы видеть граждане во дворе, набравшем большее количество голосов.

При ответе на вопрос «Как вы считаете, по какому из предложенных адресов необходимо провести благоустройство?» предлагается выбрать один из следующих способов: «Ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 7, корп». На выбор предложены двенадцать игровых оборудований (МАФ) и выбрать можно только до 5-ти пунктов.

До этого в рамках голосования «Благоустройство детской площадки в Гольяново». Предложено два адреса: улица Ставропольская, д. 56, корп. По достоверным предварительным данным на 29 января, в опросе приняли участие свыше 2260 граждан.