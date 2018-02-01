Алко-«Амстор Сити»? В магазины первым завозят алкоголь

Пустующие супермаркеты «Амстор» на временно оккупированных территориях Донецкой области начинают постепенно заполняться товаром. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Они отмечают, что продукции пока что очень мало, но кое-какие завозы уже начались.

«Донецьк. На Амсторы уже повесили „СІТІ“, завозят товары, первым завезли алкоголь, уже видно через окна», — написал один из авторов.

Аналогичным образом дело обстоит и в Горловке. В этом городе открытие «Амстора» запланировано на 3 февраля.

При этом супермаркеты немного