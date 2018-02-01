Американские СМИ поведали о скрытых способностях КНДР в случае войны с США

Часто даже можно встретить мнение, что северяне владеют некоторыми неочевидными на 1-ый взгляд «скрытыми» военнослужащими возможностями, которые в случае прямого столкновения могут сыграть значительную роль в конфликте с США.

По последней информации издания, в давно минувшем 1974 г на Корейском полуострове выявили наличие подземного тоннеля под демилитаризованной зоной, разделяющей Север и Юг. Военные специалисты считают, что по такому проходу можно перебросить через границу до 2-х тыс. солдат в час. Позже, в 1978, был найден тоннель с еще большей пропускной способностью.

Почти нереально установить четкое число таковых переходов.

По достоверным располагаемым сведениям издания, уже сейчас в государстве есть три авиабазы, скрытые под землей, так как власти Северной Кореи отлично понимают, что в случае войны все наземные объекты есть вероятность будут уничтожены.

С того времени военные обнаружили еще 4 подземных пути.

По данным южнокорейского генерала в отставке Хан Сун Чу, на территории Северной Кореи на текущий момент существует минимум 84 подземных тоннеля и протяженность некоторых из них доходит Сеула. Южнокорейские власти утверждают, что сегодня тоннели не представляют угрозы для Южной Кореи, но специалисты NI, как выяснилось, с ними не согласны. Печатное издание также передает о 3-х авиабазах подземного базирования, созданных в КНДР.

По утверждению перебежчиков из КНДР, в государстве существует всего около 800 бункеров для маскировки пехоты, и в десять раз больше для северокорейского руководства. Уже создано около 800 похожих подземных объектов и порядка 8-ми тыс. подземных укрытий для руководства страны.

Кроме того, артиллерийские орудия развернуты прямо в тоннелях, прорытых в горах, что дает возможность им осуществлять перезарядку без риска быть обнаруженными.

Весь этот огромный комплекс подземных сооружений абсолютно нереально найти авиационной либо спутниковой разведкой и крайне трудно убить даже массированными налетами.