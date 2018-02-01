Астрономы сделали снимок туманности Lupus 3

Европейская Южная обсерватория (ESO) получила самое детальное на сегодняшний день изображение области звездообразования Lupus 3 составлено из снимков, полученных с помощью обзорного телескопа VLT Survey Telescope и 2,2-метрового телескопа MPG/ESO.

Область звездообразования Lupus 3 лежит в созвездии Скорпиона всего в 600 световых годах от Земли. Это часть большего комплекса Облака Волка (Lupus Clouds), название которого происходит от названия созвездия Волка (Lupus) и который выглядит, как облака дыма на фоне миллионов звезд поля. В действительности эти облака представляют собой темную туманность. Такие туманности поглощают свет, так как они состоят из холодных плотных пылевых частиц, поглощающих и рассеивающих свет, который распространяется внутри облака. Среди знаменитых темных туманностeй – «Угольный Мешок» и «Большой Провал», достаточно большие, чтобы их можно было видеть простым глазом на ярком звездном фоне Млечного Пути.

Туманность Lupus 3 неправильной формы, напоминает очертаниями змею. На снимке ее чернота контрастно выделяется на фоне яркого сияния голубых звезд в центре. Как большинство темных туманностeй, Lupus 3 – область активного звездообразования, содержащая множество протозвезд и очень молодых звезд. В участках повышенной плотности может в результате внешних воздействий начаться гравитационное сжатие, в процессе которого растет температура и давление, и наконец в экстремальных условиях в ядре сжимающегося облака рождается протозвезда.

Именно в результате такого процесса и образовались две ярких звезды в центре поля. На более ранних стадиях их существования большая часть их излучения задерживалась плотной пылевой вуалью внутри родительской туманности, и оно было бы доступно только телескопам, работающим в инфракрасном и радио диапазонах. Но по мере того, как звезды становились горячее и ярче, их интенсивное излучение и сильный звездный ветер расчищали окружающее их пространство от газа и пыли, что и позволило им появиться во всем блеске из своих темных и мрачных колыбелей.

Физика туманностей принципиально важна для понимания процессов звездообразования — ведь и Солнце более четырех миллиардов лет назад, по-видимому, появилось в области того же типа, что и Lupus 3. Поэтому Lupus 3 как одни из ближайших к нам «звездных яслей» исследуются очень интенсивно. В 2013 г. 2,2-м телескоп MPG/ESO в обсерватории ESO Ла Силья в Чили уже получил изображение колоннообразных темных областей и ярких звезд в этой туманности.