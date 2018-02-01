АСВ начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками банков-банкротов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало массово оспаривать в суде снятие вкладчиками денег обанкротившихся банков незадолго до отзыва лицензий у кредитных организаций, пишет «Коммерсантъ».

АСВ взыскивает с граждан полученные средства, чтобы затем частично вернуть вкладчикам эти деньги в вид страховки по вкладам на сумму до 1,4 млн рублей.

Например, в рамках банкротства Военно-промышленного банка (ВПБ) АСВ подало более 150 исков, из них около 50 требований заявлено к вкладчикам-физлицам, пишет издание. Эта ситуация касается также вкладчиков Татфондбанка (ТФБ).

В настоящее время около 400 физлиц оспаривают претензии АСВ.