Баскетболистки "Надежды", вылетевшие из Евролиги, выступят в Кубке Европы

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Оренбургская "Надежда", которая не смогла пробиться в плей-офф женской баскетбольной Евролиги, продолжит выступление в Кубке Европы.

"Надежда" набрала 18 очков в 14 матчах группового этапа Евролиги и осталась за бортом четверки лучших команд группы, которые прошли в следующую стадию турнира. Однако поражение польской "Вислы" от турецкого "Фенербахче" позволило российской команде занять шестое место в группе, которое вывело клуб в четвертьфинал Кубка Европы.

Соперник "Надежды" в четвертьфинале Кубка Европы определится позже.