Боевики «ЛНР» опровергли информацию о взятии под контроль ВСУ Новоалександровки

Оккупанты «ЛНР» опровергли информацию о взятии под контроль ВСУ села Новоалександровка в Попаснянском районе Луганщины.

В «народной милиции ЛНР"заявили, что Новоалександровка якобы с 2014 года находится под контролем Украины. Так, боевики добавили: «В самом населенном пункте дислоцируется 108-й отдельный горно-штурмовой батальон ВСУ. Село удалено от линии боевого соприкосновения на расстоянии 1800 м в глубину украинских позиций… По данным командования Народной милиции, выдвижение сил и средств ВСУ и взятие ими под свой контроль районов и участков на территории ЛНР отсутствует».