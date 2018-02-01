Боевики придумали новый ужастик о «зверствах» ВСУ в ОРДЛО

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей боевики распространяют среди местного населения жуткие истории об украинских военнослужащих.

Эксперты группы «Информационное сопротивление» сообщают, что боевики распускают слухи о том, что «украинские ДРГ» умышленно минируют кладбища на территории «ЛДНР», чтобы родственники убитых боевиков, навещающие могилы, подрывались на взрывных устройствах.

При этом никаких фактов и доказательств, подтверждающих данный слух, оккупанты не предоставляют.