Боевики ведут жесткий обстрел позиций ВСУ: карта АТО

За минувшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ. В результате вражеского обстрела неподалеку Авдеевки погиб один украинский воин, 1996 г. р. Кроме того, в результате обстрелов из минометов калибра 82 мм двое украинских военнослужащих получили боевые травмы.

Так, на Луганском направлении противник в течение дня не проводил в отношении украинских сил мероприятия огневого воздействия. Однако после 21:00 враг активизировался. Вначале оккупант открыл огонь из стрелкового оружия по защитникам, которые удерживают позиции вокруг Станицы Луганской. Затем, боевики почти 2 часа держали в напряжении ситуацию и на подступах к Новоалександровке, используя минометы и вооружение БМП. Здесь захватчики выпустили 10 мин калибра 82-мм. Всего враг провел на Луганском направлении 3 прицельных обстрела позиций наших защитников.

Также, боевики с 21:30, в течение 20 минут, из минометов калибра 120 мм коварно обстреляли окрестности прифронтового Крымского, где разорвались 3 мины этого калибра. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.

На Донецком направлении зафиксировано два нарушения режима тишины, преступно совершенные российско-оккупационными подразделениями. В предобеденное время боевики более получаса обстреливали опорные пункты украинского войска на подступах к Павлополю, где работали снайперы противника. Около 14:30 огневому воздействию из вражеских крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись украинские укрепления в пригороде Авдеевки.

Фото: