CAS частично удовлетворил апелляции 11 россиян, пожизненно отстраненных МОК от ОИ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляции 11 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских игр и аннулирование результатов Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сообщается на сайте суда.

В список из 11 атлетов попали: бобслеисты - Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы - Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки - Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дубанюк. Международный олимпийский комитет ранее аннулировал результаты данных атлетов на Играх в Сочи и пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах.

CAS подтвердил, что данные 11 спортсменов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты, показанные на Олимпиаде в Сочи, аннулированы, но суд заменил им пожизненное отстранение от Олимпийских игр на отстранение только от Игр-2018 в Пхенчхане.