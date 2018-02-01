CAS удовлетворил апелляции российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля полностью или частично удовлетворил апелляции российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпиад из-за применения допинга на Олимпийских играх в Сочи.

«В 28 случаях собранные (МОК) доказательства были сочтены недостаточными, чтобы утверждать, что указанные атлеты совершили нарушения антидопинговых правил. В отношении этих 28 атлетов апелляции удовлетворены, санкции аннулированы, а их индивидуальные результаты, достигнутые в Сочи-2014, восстановлены», — сказано в решении суда.

Полностью удовлетворены апелляции бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольги Стульневой, Людмилы Удобкиной; скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой; лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой; конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова; саночников Татьяны Ивановой, Альберта Демченко; хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Анны Щукиной, Екатерины Смоленцевой.

Еще в 11 случаях собранные доказательства сочтены достаточными для установления нарушений антидопинговых требований. Решения МОК в данных случаях подтверждены с важным исключением: атлеты не допускаются только к очередным Олимпийским играм (Пхёнчхан-2018) вместо пожизненного отстранения от всех Олимпиад.

Таким образом, частично удовлетворены апелляции бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина; лыжниц Юлии Ивановой, Юлии Чекалевой, Анастасии Доценко; хоккеисток Галины Скиба, Анны Шибановой, Инны Дюбанок.

Рассмотрение апелляций еще троих российских спортсменов — биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой — отложено.

В своем решении CAS напоминает, что на основании расследования, проведенного профессором Ричардом Маклареном в отношении манипуляций с антидопинговой процедурой во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, исполком МОК объявил 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировал их и лишил всех завоеванных в Сочи медалей. Атлетам также пожизненно запретили участвовать во всех последующих Олимпиадах. В конце декабря 2017 года все указанные спортсмены за исключением бобслеиста Максима Белугина подали апелляции в CAS.