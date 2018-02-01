Депутат ранен при взрыве в Никополе: фото, видео и первые детали ЧП

Пострадавший получил осколочное ранение ноги.

Информацию об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции в Днепропетровской области.

Об этом передает милиция области.

Отмечается, что в 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги и сейчас находится в клинике.

«Событие произошло в 18:30 на улице Трубченко г. Никополя у гаражей».

В настоящее время на месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Местное печатное издание Informator ссылаясь на источники информирует, что пострадавший при взрыве — депутат городского совета Александр Рыбаков.