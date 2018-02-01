Доверенное лицо кандидата в президенты Грудинина примерил образ офицера СС

Сегодня юзеры социальных сетей обнаружили на личной странице «ВКонтакте» доверенного лица кандидата в президенты РФ Павла Грудинина Максима Ситникова неподобающие фотографии, информирует Федеральное агентство новостей.

Ранее говорилось, что на странице в соцсети у Максима Ситникова, ставшего доверенным лицом кандидата в президенты Павла Грудинина, был найден коллаж, на котором его лицо было вставлено в фотокарточку офицера СС.

Авторство публикации было доказано. Такими данными поделился телеграм-канал Mash.

Примечательно, что на фото друзья Максима Ситникова отреагировали как минимум странно, оставив комментарии, что образ ему идёт и что вот он (Ситников) настоящий.

«Макс — доверенное лицо кандидата в президенты Павла Грудинина». К фотографии гауптштурмфюрера было «приставлено» лицо Ситникова. Его на страничке расположила подруга депутата. Но ему интересно узнать мотивы тех, кто может быть причастен к этому мероприятию, ведь, уверен Ситников, идет работа по очернению его репутации.