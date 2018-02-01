Движение по Мызинскому мосту ограничено из-за повреждений

Заместитель руководителя администрации города Александр Герасименко разъяснил, что деформационный шов мог страдать из-за крупногабаритного транспорта. Повреждение деформационного шва на переправе со стороны улицы Ларина заместитель руководителя администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко связывает с воздействием крупногабаритного транспорта, информирует pr-служба городской администрации.

«Говоря обычным языком, шов просто вырвало», — объяснил он. Причина в повреждении дорожного покрытия и экстренного проведения ремонтных работ. Они сразу уведомили об этом управление ГО ЧС и департамент транспорта и связи.

«Сегодня на объекте появятся работники специализированной организации, которые проведут доскональное обследование шва и немедленно приступят к восстановительным работам». Появились проблемы с движением через Мызинский мост. Половину переправы до восстановления деформационного шва придется закрыть.

Сервис Яндекс.Пробки информирует, что из-за уличных работ движение по мосту организовано по одной полосе.

Александр Герасименко подчеркнул, что никакой опасности для автомобилистов и конструкций моста нет, и посоветовал нижегородцам выбирать альтернативные маршруты.

Замглавы администрации подчеркнул, что никакой опасности для автомобилистов и конструкций моста нет.