Эскизный проект сверхтяжелой ракеты завершат к последующему году

По утверждению руководителя «Роскосмоса» Игоря Комарова, русский президент Владимир Путин одобрил создание новейшей российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Разработка будет вестись в три этапа. Проект стартового комплекса собираются создать до конца 2016-го года.

Идет речь о создании аппарата сверхтяжелого класса, который профессионалы хотят задействовать для исследования Луны и марсианских миссий.

По утверждению Комарова, с конца будущего 2019 г Роскосмос должен сформировать подпрограмму, которая будет включена в Федеральную космическую программу на 2016-2025 годы. Она будет способна выводить на низкую околоземную орбиту не менее 70 тонн груза.

На космодроме Восточный будет создан комплекс для ракет сверхтяжелого класса.

С конца 2019 г. начнется работа над подпрограммой.

Так, планируется, что новая ракета-носитель будет задействована для отправки кораблей к Марсу и на Луну.

Новая русская сверхтяжелая ракета-носитель должна будет способна выводить на низкую околоземную орбиту не менее 70 тонн груза. Комаров обозначил, что сам комплекс и назмемная инфраструктура для него будут сделаны до 2028.