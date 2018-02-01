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» » «Если что, пойду в комбайнёры». Путин на «Ростсельмаше» пошутил про выборы

«Если что, пойду в комбайнёры». Путин на «Ростсельмаше» пошутил про выборы


Добавлено: 01 фев 2018 в 21:49, Категория: Политика
«Если что, пойду в комбайнёры». Путин на «Ростсельмаше» пошутил про выборы

В рамках рабочего визита в Ростов-на-Дону президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с деятельностью холдинга по производству сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш». Что вначале глава государства осмотрел уже собранные машины и познакомился с рабочим процессом в цехе сборки тракторов.

Путину показали также работу системы мониторинга, благодаря которой можно в режиме реального времени получать разнообразные данные с каждой агромашины. Потом президент посмотрел, как собирают комбайны, и увидел «Торум 785» — принципиально новейшую зерноуборочную машину, передает РИА Новости.

Также Путин осмотрел симулятор работы зерноуборочного комбайна — тренажёрный модуль, который дает возможность увидеть имитацию поведения машины в разнообразных полевых условиях. На симуляторе можно обучиться уборке урожая — к слову, президент не прошляпил шанс и, следуя инструкция, завел виртуальную машину и быстро собрал его. Тут же Путин коротко пообщался с сотрудниками учреждения. Тут же, в цеху, Президент общался с рабочими учреждения.

Позже в четверг на площадке «Ростсельмаша» глава государства проведет совещание президиума государственного совета по теме развития индустриального потенциала регионов РФ. Летом 2009 г. Путин снова приезжал на «Ростсельмаш» для оценки эффективности мер поддержки ветви.

«Ростсельмаш» — группа компаний, в которую входят 13 учреждений, выпускающих технику под брендами Rostselmash, Versatile, Farm King, Buhler.

Напомним, самое известное предприятие Ростова ведет свою историю с 1929 года. Завод контролирует не менее 50% рынка зерноуборочной техники Российской Федерации и около 17% мирового рынка.

В рамках импортозамещения «Ростсельмашем» в 2016-ом году было запущено производство тракторов RSM 2375 с применением отечественных узлов и агрегатов. Зерноуборочная техника будет запущена в массовое производство в 2015-м году.

Путин произвел на тренажере мнимую уборку зерновых и погрузку с комбайна в бункер.

Напомним, «Ростсельмаш» входит в число крупнейших учреждений РФ.



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Добавлено: 01 фев 2018 в 21:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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