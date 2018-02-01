Это для спасения американцев: Шеф ЦРУ объяснил встречу с главами ФСБ и СВР

Директор ЦРУ Майк Помпео объяснил недавний приезд руководителей российских спецслужб в Вашингтон заботой о безопасности американцев. По словам Помпео, подобные встречи проходят регулярно, сообщает Reuters.

«Мы периодически встречаемся с нашими российскими коллегами по разведке по той же причине, что и наши предшественники, чтобы американцы были в безопасности», — заявил он.

По утверждению Помпео, переговоры с российскими коллегами проходят преимущественно по темам, где есть разногласия.

«Несмотря на то, что Россия остается противником, мы поставили бы жизнь американцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом», — заметил глава ЦРУ.

При этом, как заметил Майк Помпео, встречи проходят в нормальной обстановке.