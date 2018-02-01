Фанаты ульяновских недолетчиков открыли ещё одно окно Овертона

В западных СМИ царит праздничный ажиотаж – европейские и американские журналисты отмечают успешную информационную атаку на Россию.

Похоже, Запад нащупал «болевую точку» нашей страны и теперь даже не скрывает своей радости по этому поводу.

За считанные дни материалы, посвященные кампании «в поддержку» курсантов Ульяновского училища гражданской авиации, которые полуголыми, но в фуражках, сплясали «на камеру» под песню «Satisfaction» и выложили видео в Интернет, появились на страницах New York Times, New Yorker, Independent, Lib?ration и других ведущих средств массовой информации США и Европейского Союза.

Ролик с участием «будущих летчиков», снятый еще в октябре 2017-го, разлетелся по Рунету уже в январе текущего года. Молодые люди в трусах, ремнях и форменных головных уборах виляют на камеру своими «пятыми точками», а один из них – весьма красноречиво облизывает банан. Произошедшее шокировало руководство Росавиации. В ведомстве пообещали «разобраться» с «актерами». Но горе-курсанты неожиданно обрели достаточно массовую Интернет-поддержку. Ролики по мотивам «ульяновского тверка» начали снимать и выкладывать в сеть курсанты Калининградского рыбопромышленного колледжа, российские команды по биатлону и конному спорту, медсестры, анонимные сотрудники МЧС и пограничной службы, стриптизерши из Читы и Иван Ургант.

После начала пиар-кампании в поддержку «курсантов», суровая позиция руководства Росавиации выпала из информационного пространства. Вместо этого губернатор Ульяновской области Сергей Морозов примирительно заявил, что наказание должно быть «соразмерно» проступку, и дал понять, что отчислять курсантов не будут. А транспортная прокуратура не нашла в действиях «актеров» никаких нарушений и пообещала наказать... их педагогов – за то, что ненадлежащим образом формируют моральный облик будущих покорителей небес.

В комментариях под роликами «ульяновских курсантов» и их защитников – настоящие баталии. Относительное большинство участников обсуждений осуждают поведение тех, кто запустил флешмоб, призывают их не позорить форму и обвиняют в пропаганде гомосексуализма. Сторонники же курсантов и их подражателей называют критиков «ханжами», пишут, что «живут в свободной стране» и утверждают, что в распространяемых видео «нет ничего плохого».

Нужно сказать, что западные журналисты оказались в сложившейся ситуации куда честнее, чем сами «ульяновские курсанты» и их фанаты. По крайней мере, они начали называть вещи своими именами.

Например, посвященный происходящему материал, опубликованный на страницах New York Times, назывался весьма откровенно: «Что гомоэротические видео могут нам поведать о современной России». Автор статьи делает «смелые выводы»: называет горе-курсантов представителями «настоящей России», существующей за пределами «консервативного антизападного фасада, выставляемого Кремлем».

New Yorker заявил, что «забавный российский гомоэротический «Satisfaction» стал национальным мемом солидарности». Lib?ration также назвала видео «курсантов» гомоэротическим, и объявила, что это – «средство борьбы» против российских «властей».

Трагикомично в сложившейся ситуации уже хотя бы то, что западные журналисты углядели в видео гомосексуальный подтекст (если перевести на русский юридический – то ту самую пропаганду нетрадиционных отношений, которая прямо запрещена российским законом), а сотрудники отечественной транспортной прокуратуры ничего такого не заметили...

На самом деле, ситуация в данном конкретном случае – куда серьезнее, чем отдельно взятый факт «аморалки». Речь идет об огромном шаге в строну ломки складывавшейся в России столетиями системы ценностей.

Один из основных доводов сторонников «курсантов» заключается в том, что они якобы не нарушили ничьих прав, а видео снимали в свое личное время, а значит – это их дело, и никто не в праве их осуждать за это. Сказанное – яркое проявление одного из аспектов либеральной парадигмы, разделяющего человека и его профессию и уничтожающего понятия чести и долга. Смысл его примерно таков: «Летчик, моряк, военный, учитель, врач (нужно подчеркнуть) с 8 до 17 часов с перерывом на обед оказывает некие услуги за деньги. Однако его профессиональный статус не накладывает на него никаких дополнительных обязанностей, и в личное время он может заниматься всем, что его душе угодно». Данная идеология и так уже успешно шагала по стране: достаточно вспомнить скандал с проституткой, работавшей воспитателем в калининградском детском садике, и неоднократные разбирательства с врачами, отказывавшими в помощи детям, у которых не было при себе медицинского полиса (последний подобный эпизод произошел на днях в Симферополе, где на улицу из больницы выставили мальчика с только что поломанной рукой). Адепты либеральной идеологии отказываются задумываться и над тем, кем воспитает ребенка педагог-проститутка, и над тем, почему «оказывавшие оборонительные услуги» цивилизованные западноевропейские военные сдали Гитлеру целую часть света за считанные недели, а советские «фанатики» и «ханжи» погибали в Брестской крепости и под Сталинградом, но спасли мир от нацизма, хотя с точки зрения современных неолибералов, занимались совсем не тем, чем были должны.

Флешмоб в поддержку «курсантов» стал, наверное, самой массовой и эффективной агитационной кампанией в поддержку либеральных ценностей, проведенной в России за последние годы. Но и это – всего лишь «одна сторона медали».

Не менее важен тот факт, что Запад получил, наконец, информационную технологию, позволяющую эффективно влиять на значительную прослойку российского населения. Опыт 2011 – 2012 и 2017 годов показал, что россияне оказались либо просто безучастны к классическим технологиям «оранжевой революции», либо они у них и вовсе вызывали отторжение и протест. Однако тем, кто запустил флешмоб «Satisfactionмании», удалось извратить архетипическое стремление русских к справедливости и направить его против них же самих. Неизвестные кукловоды, стоящие за раскруткой «ульяновской» истории, заставили значительную часть российской Интернет-аудитории видеть в распущенных юнцах, не осознающих, что такое честь мундира, «несправедливо пострадавших детей» или «борющихся за всеобщую свободу бунтарей». Теперь, когда технология отработана, на место «курсантов» могут попытаться примерить кого угодно. Например, «пострадавших за свои чувства» содомитов. И большая часть их тех, кто жалел «ульяновских курсантов», пожалеет и их...

Против ответственных лиц в данном случае сыграла нерасторопность и нежелание «заниматься мелочами». Обрати руководство учебного заведения и представители Росавиации внимание на произошедшее непотребство еще три месяца тому назад, и ситуацию, возможно, удалось бы погасить «в зародыше». Сегодня же совершенно «бескровных» решений у нее не осталось. Остается либо проявить принципиальность и наказать «актеров», создав им при этом имидж «невинных жертв», либо спустить все на тормозах, но помнить о том, что Окно Овертона в очередной раз распахнулось пошире, и теперь следующим «героям», которые попытаются устроить нечто подобное, ответить будет просто нечего – ведь один раз таких, как они, уже простили. Какое из двух зол меньшее – догадаться несложно...

Святослав Князев