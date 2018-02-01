Глава ОБСЕ назвал ситуацию в Донбассе «весьма трупной»

Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым объяснил, что решение конфликта в Донбассе зависит от выполнения Минских соглашений.

Так, на пресс-конференции он отметил: «Мы видим, что ситуация остается, простите за эвфемизм, весьма трупной, и этой трупности следует избегать».

При этом он пообещал, что Италия будет работать над вопросом урегулирования конфликта и рассчитывает на прекращение огня. Он добавил, что важно сохранить существующие переговорные форматы по Донбассу — «минский» и «нормандский».