Гражданин Новосибирска погасил долги вместо покупки подарка любимой

Молодому человеку, накопившему долги по коммуналке, довелось отдать сбережения приставам, лишив даму сердца подарка к 14 февраля. Приставы в случае неуплаты грозились отобрать у него айфон.

25-летнего новосибирца вынудили платить долг за газ, тепло и электроэнергию.

Гражданин Новосибирска думал подарить девушке шубу на День всех влюблённых, однако вместо данного оплатил за отопление. Но судебный пристав сообщила, что стремление порадовать девушку не является поводом для неуплаты долгов. На свою трагедию, в это время он сжимал в руках iPhone 6S.

Приставы арестовали гаджет юного человека, чтобы при помощи вырученных с него средств погасить задолженность.

«Судебный пристав-исполнитель объяснила, что стремление порадовать любимую не является первопричиной невыполнения собственных обязанностей, с чем неплательщик явно не соглашался, не выпуская из рук известную модель телефона Iphone 6S», — сообщается на сайте УФССП.

Спустя пару часов после ареста телефона мужчина вновь пришел к приставам с документом о полном погашении долга.