Хиггинс: никто пока не представляет, каким великим баскетболистом может стать Дончич

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости, Семён Галькевич. Никто пока не представляет, насколько хорошим баскетболистом может в будущем стать защитник мадридского "Реала" Лука Дончич, считает защитник армейцев Кори Хиггинс.

ЦСКА в четверг в Москве со счетом 93:87 обыграл мадридский "Реал" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Хиггинс набрал 16 очков. Дончич стал самым результативным игроком матча (21 очко) и лучшим по рейтингу полезности (23).

"Мы ждали этой игры с октября, когда уступили "Реалу" в Мадриде. Здорово провели матч, считаю. Он не получился идеальным, "Реал" прибавил во втором перерыве, но мы не теряли концентрацию и не выпускали игру из-под контроля. Особенно в защите мы играли внимательно. Дончич - отличный игрок, у него сумасшедший потенциал. Думаю, сейчас никто даже не представляет, насколько великим игроком он может стать", - сказал Хиггинс журналистам.