Илон Маск продал все огнеметы против зомби

Глава американской компании SpaceX и гендиректор разработчика электромобилей Tesla Илон Маск сообщлил, что все огнеметы компании Boring проданы и будут доставлены покупателям в комплекте с бесплатным огнетушителем.

Напомним, ранее Маск представил огнемет компании Boring, и заявил, что он поможет «спастись от зомби-апокалипсиса». Стоимость такого огнемета составляла 500 долларов. Теперь же Маск написал: «Все огнеметы проданы. Они будут доставлены в комплекте с бесплатными огнетушителями Boring».

Кроме того, он сообщил, что каждый из огнеметов будет иметь серийный номер — от 1 до 20 тыс.