Инсайдер рассказал об истинных отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Избранниц двух британских принцев сравнивают все кому не лень. Во-первых, Кейт Миддлтон и Меган Маркл ровесницы – обеим 36 лет. Во-вторых, популярность невесты принца Гарри и число ее ярких выходов в свет бьет рекорды жены принца Уильяма. Однако складывается впечатление, что соперничество Кейт и Меган преувеличено. Во всяком случае, их самих не сильно тревожат неумолкающие разговоры о нем.

Инсайдеры спешат сообщить, что герцогиня Кембриджская и будущая герцогиня Сассекская по-настоящему подружились – относятся друг к другу по-сестрински.

Я уверен, что Кейт сделает все возможное, чтобы помочь Меган,– сказал источник из окружения герцогини Кэтрин.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Он добавил, что королева Елизавета II, когда Кейт была невестой Уильяма, лично учила ее всему, что необходимо знать будущей королеве. Стоит напомнить, что принц Уильям занимает второе место в очереди на престол. К слову, принц Гарри с появлением у брата третьего ребенка переместится на шестое место в королевской очереди.

Меган может быть веселой и серьезной, а еще чрезвычайно трудолюбивой. Кейт найдет в ней большого друга,– сказал другой инсайдер.

Переехав в Лондон, Меган поселилась вместе с Гарри по соседству с его братом, поэтому у Маркл и Миддлтон появились все условия для сближения.

Меган Маркл

Кейт Миддлтон