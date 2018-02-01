Инсайдер рассказал об истинных отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Избранниц двух британских принцев сравнивают все кому не лень. Во-первых, Кейт Миддлтон и Меган Маркл ровесницы – обеим 36 лет. Во-вторых, популярность невесты принца Гарри и число ее ярких выходов в свет бьет рекорды жены принца Уильяма. Однако складывается впечатление, что соперничество Кейт и Меган преувеличено. Во всяком случае, их самих не сильно тревожат неумолкающие разговоры о нем.
Инсайдеры спешат сообщить, что герцогиня Кембриджская и будущая герцогиня Сассекская по-настоящему подружились – относятся друг к другу по-сестрински.
Я уверен, что Кейт сделает все возможное, чтобы помочь Меган,– сказал источник из окружения герцогини Кэтрин.
Он добавил, что королева Елизавета II, когда Кейт была невестой Уильяма, лично учила ее всему, что необходимо знать будущей королеве. Стоит напомнить, что принц Уильям занимает второе место в очереди на престол. К слову, принц Гарри с появлением у брата третьего ребенка переместится на шестое место в королевской очереди.
Меган может быть веселой и серьезной, а еще чрезвычайно трудолюбивой. Кейт найдет в ней большого друга,– сказал другой инсайдер.
Переехав в Лондон, Меган поселилась вместе с Гарри по соседству с его братом, поэтому у Маркл и Миддлтон появились все условия для сближения.