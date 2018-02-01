Итальянскую федерацию футбола временно возглавил генсек олимпийского комитета страны

РИМ, 1 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Италии Роберто Фаббричини возглавил футбольную федерацию страны в должности чрезвычайного комиссара, после того как спортивной организации не удалось избрать нового главу в четырех турах голосования.

Пост президента Итальянской федерации футбола оставался вакантным с ноября, после того как в отставку ушел прежний ее руководитель, 74-летний Карло Тавеккио. Поражение итальянской сборной в стыковых матчах с командой Швеции и, как следствие, невыход в финальную часть чемпионата мира в России привели к тому, что итальянский футбол фактически лишился высшего руководства. Сборная с ноября остается без тренера после отставки Джампьеро Вентуры, взявшего на себя ответственность за провал команды, а высшая лига, серия А, с апреля 2017 года также не имеет руководителя.

На должность главы федерации претендовали президент Lega Pro (третий по силе итальянский дивизион) Габриэле Гравина, президент Любительской лиги и вице-президент FIGC Козимо Сибилья, а также президент Ассоциации итальянских футболистов (AiC) Дамиано Томмази. Ни один из них не смог получить абсолютное большинство после четырех туров голосования в минувший понедельник. При этом четвертый тур, в который не вышел Томмази, показал, что 59% проголосовавших вообще сдали пустые бюллетени.

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Спортивные СМИ страны назвали сложившуюся патовую ситуацию "фарсом" и "поражением для всего итальянского футбола". Томмази, на выборах выступавший в качестве молодого реформатора, заявил, что она отражает положение дел на Апеннинах в самом популярном виде спорта, а Гравина, получивший 39% голосов в финальном туре, попросил у итальянцев прощения.

Невозможность избрать президента FIGC путем голосования породила разговоры о том, что Олимпийскому комитету Италии (CONI) придется назначить на пост главы федерации чрезвычайного комиссара. Что в итоге и случилось, с той лишь разницей, что местные СМИ поспешили посадить в это кресло президента НОК Джованни Малаго.

Однако по итогам прошедшего в четверг заседания Олимпийского комитета Италии должность чрезвычайного комиссара занял 72-летний Роберто Фаббричини, который пять лет проработал генеральным секретарем комитета. Планируется, что срок полномочий функционера, которого называют верным соратником Малаго, продлится полгода. "Наша совесть на месте. Я думаю, это самый правильный и лучший путь. Было бы несерьезно, если бы я изменил своим планам по Олимпиадам, работе с МОК и спонсорами и взялся за это дело и начал представлять интересы футбола", - заявил Малаго на пресс-конференции. По его словам, шестимесячные полномочия Фаббричини могут быть продлены при необходимости.

Помогать руководить итальянским футболом чрезвычайному комиссару Фаббричини будут бывший игрок "Милана" и сборной Италии Алессандро Костакурта и юрист Анджело Кларициа. Первым своим распоряжением он назначил Малаго временным президентом серии А, также в должности чрезвычайного комиссара.