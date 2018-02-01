Кабинет «министра обороны ДНР» обстреляли из гранатомета: первые детали

Сегодня около 19:30 по местному времени в оккупированном Донецке из гранатомета обстреляли здание так называемого «министерства обороны ДНР».

В «оперативном командовании ДНР» сообщили: «По зданию Минобороны ДНР был произведен выстрел из гранатомета. Это произошло в 19:00».

По словам боевиков, «диверсанты» стреляли из одноразового гранатомета приблизительно с расстояния 50–70 метров по кабинету «министра обороны ДНР Владмира Кононова», затем, бросив гранатомет, они «скрылись в неизвестном направлении».

По информации местных СМИ Кононов жив: «Только что говорил с министром обороны ДНР Владимиром Кононовым по телефону Голос спокойный. Говорит, все сотрудники целы. Пострадали первый и третий этажи министерства».

Местные жители также пишут в соцсетях о громких звуках взрывов в центре города.

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