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» » Кабмин на обустройство четырех КПВВ в Донбассе выделит 100 млн грн

Кабмин на обустройство четырех КПВВ в Донбассе выделит 100 млн грн


Добавлено: 01 фев 2018 в 17:28, Категория: Украина
Кабмин на обустройство четырех КПВВ в Донбассе выделит 100 млн грн

Кабинет Министров Украины на обустройство КПВВ в Донецкой области из Резервного фонда планирует выделить 100 млн грн

Вице-премьер-министр — министр регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко сообщил, что речь идет о обустройстве КПВВ «Новотроицкое», «Майорск», «Марьинка» и «Гнутово».

Он уточнил: «Мы сейчас готовим решение правительства, чтобы из Резервного фонда выделить средства на строительство, потому что строительство четырех КПВВ требует примерно 100 млн гривен».

Также, он конкретизировал, что проект предусматривает возможность пограничного осмотра как личных вещей, так и транспорта, обустройства навеса, создания элементарных санитарных условий.

По словам Зубко, в Министерстве инфраструктуры сейчас рассматривается вопрос ремонта дорог вблизи КПВВ: «Проекты практически разработаны, и мы ожидаем уже непосредственно улучшения сервиса перед линией соприкосновения, которое позволит нашим гражданам чувствовать себя более комфортно».



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Добавлено: 01 фев 2018 в 17:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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