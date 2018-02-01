Киевский суд по депортации Саакашвили перенесли на 5 февраля

Киевский апелляционный админсуд в заседании по вопросу депортации лидера «Руха новых сил» Михаила Саакашвили объявил перерыв и продолжит рассмотрение дела 5 февраля. При этом начало заседания назначено в 10:00.

Отмечается, что сегодня суд частично удовлетворил ходатайство Саакашвили об отводе коллегии судей, которая рассматривает вопрос о предоставлении ему статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

При этом вопрос об отводе будет передан на рассмотрение другой коллегии судей.

Сам же Саакашвили заявил: «То есть боятся, чтобы 4-го февраля не вышло больше людей на Марш с требованием отставки Порошенко. Одновременно с утра начались обыски по домам работников офиса «Руха Новых Сил».