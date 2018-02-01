Кириленко: Гастроли наших артистов в РФ – вопрос национальной безопасности

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в эфире Oboz.tv заявил, что гастроли украинских артистов в России являются вопросом национальной безопасности Украины, а также озвучил свои предложения по законодательному регулированию этого вопроса.

«Гастроли наших исполнителей в стране-агрессоре не являются вопросом культуры, или просто гастролей. Это вопрос гибридной войны, которую развязала и продолжает против нас Российская Федерация. А значит это вопрос гуманитарной безопасности, а значит это вопрос общей национальной безопасности Украины. Предложение – следующее. Каждый, кто хочет гастролировать в РФ, уведомляет об этом намерении, о месте, причинеу СБУ не менее, чем за 10 дней. После этого такой исполнитель автоматические попадает в специально созданный реестр исполнителей, которые выступают на территории страны-агрессора», — сказал Кириленко.

По его словам, трансляция выступлений этих артистов по телевидению будет сопровождаться информационной надписью о том, что музыкант выступает в России. Аналогичное уведомление будет звучать и при трансляции по радио.

«У нас сейчас нет гастрольного сбора. Я предлагаю внести изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы… Мы предлагаем ставку сбора 20% от всей выручки за билеты на концерт не только сольный такого исполнителя, который попал в реестр, но и любого концерта, в котором хоть один номер представлен таким исполнителем».

Ранее сообщалось, что Кириленко предложил вносить в спецреестр артистов, выступающих в РФ.

Фото: Украинские Новости