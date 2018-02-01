Климкин раскритиковал польский закон о запрете «бандеровской идеологии»

Ранее говорилось, что верхняя палата парламента (сенат) Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. Такое объявление руководитель внешнеполитического ведомства Украинского государства сделал, объясняя ситуацию с принятием Польшей закона о запрете пропаганды бандеровской идеологии. Соответствующее сообщение он обнародовал сегодня, 1 февраля, на собственной странице в глобальной web-сети микроблогов Твиттер.

Термин «преступления украинских националистов», употребляемый в юридическом ключе, увеличивает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию.

По мнению Климкина, решение польского Сейма направлено «не на полемику относительно исторической правды, а на формирование исторической мифологии».

Также Климкин добавил, что Украина выступает в поддержку «равноправного разговора и стратегического партнерства с Польшей», однако не будет принимать «язык ограничений и запретов». «Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда», — написал он в социальная сеть Twitter.

— Мы разделяем обеспокоенность наших интернациональных партнёров по упомянутому закону.

Напомним, ранее сенат Польши принял закон о лишении свободы сроком до 3-х лет за публичные обвинения в адрес поляков либо Польши в соучастии в правонарушениях Третьего рейха, а кроме этого иных злодеяниях против человечества и мира. Еще на этапе обсуждения законодательного проекта украинская националистическая партия «Свобода» потребовала от Порошенко публично его осудить и сократить Климкина «за очередной провал отечественной дипломатии». Кроме Украины отдельные положения закона также оспаривает Израиль.

В последнее время в отношениях украинской столицы и Варшавы возникла напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти.