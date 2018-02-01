Климкин считает, что Польша признала преступной всю украинскую нацию

Глава МИД Украины Павел Климкин высказал мнение, что законодательным запретом отрицания преступлений украинских националистов Польша признала «преступной» всю украинскую нацию.

Также, Климкин добавил: «Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина „преступления украинских националистов“ усиливает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда».

По его словам, Украина выступает за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, «но не воспринимает языка запретов и ограничений и разделяет озабоченность наших международных партнеров по упомянутому закону».