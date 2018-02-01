Колобков: решения CAS по российским спортсменам подтверждают, что они "чистые"

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российские спортсменам подтверждают, что многие, кого обвинили в антидопинговых нарушениях, являются "чистыми", заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

В четверг CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение МОК от участия в Олимпийских играх и восстановив показанные ими результаты на Играх в Сочи.

"Все спортсмены были оправданы в деле по обвинению в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Сочи. И ребята, и все мы рады, что правосудие наконец-то восторжествовало. Коллегии CAS признали, что они невиновны и отменили решения комиссии Освальда (МОК). Сегодняшние решения CAS подтверждают то, что многие, кого обвинили, являются "чистыми спортсменами", - сказал Колобков, чьи слова приводятся в пресс-релизе Минспорта.

"Спортсмены, которые боролись за соблюдение своих прав и наконец победили, безусловно, счастливы и с нетерпением ждут продолжения своей карьеры. Рассчитывают, что МОК примет решения CAS и предоставит им безусловное право участвовать в предстоящих Олимпийских играх. За прошедший год они пережили немало трудностей. Теперь они хотят двигаться дальше и продолжать делать то, что им больше всего нравится – соревноваться в честной борьбе", - отметил министр.