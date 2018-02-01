Конькобежец Румянцев: самое главное сейчас, что с нас сняли обвинения

ПХЕНЧХАН, 1 фев - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Призер этапов Кубка мира по конькобежному спорту Александр Румянцев заявил, что для него главное в решении CAS по апелляции к МОК - узнать о снятии обвинений.

Румянцев находится в числе 28 российских спортсменов, чьи апелляции на решение комиссии МОК отстранить их пожизненно от Олимпийских игр были полностью удовлетворены.

"Самое главное, что с нас сняли эти обвинения, ни на чем не основанные. Теперь самое главное, что этих обвинений нет, а допустят или нет (до Игр-2018)... Не допустят, ну что теперь. Самое главное - оправдали. Так и должно было быть, нельзя обвинять людей только на основе какого-то там списка", - сказал Румянцев корреспонденту РИА Новости.

"Я сейчас дома , поддерживаю форму, буду ждать следующих решений", - добавил он.