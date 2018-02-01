Корнилов: решение WBA по боксеру Денису Лебедеву не говорит о завершении им карьеры

СОЧИ, 1 фев – РИА Новости, Василий Конов-мл. Решение WBA о переводе Дениса Лебедева в статус "чемпиона в отпуске" не означает, что россиянин завершает карьеру, заявил РИА Новости менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

В четверг WBA сообщила, о том, что Лебедев, не принимающий участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), объявлен "чемпионом в отпуске", а его титул будет разыгран в полуфинале WBSS между чемпионом IBF Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом, который ранее обладал поясом WBA Regular. Согласно решению WBA, Лебедев будет обязан встретиться с победителем суперсерии.

"Это было ожидаемо, мы это обсуждали последние три месяца, - сказал Корнилов по телефону. - Победитель турнира будет обязан встретиться с Лебедевым. О завершении карьеры Денисом речи пока не идет. Он ждет результатов суперсерии, он хочет драться с победителем, он заинтересован. Мы планировали следующий бой Дениса на март-апрель, но по регламенту Денис не имеет права проводить боев до 11 мая (когда пройдет финал WBSS). Будем смотреть".