Костромские волонтеры стали победителями всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград»

Шесть волонтёров из Забайкальского края прошли трёхэтапный отбор, чтобы поехать в Волгоград для участия в праздновании 75-летия Сталинградской битвы, передала корреспонденту ИА «Чита.Ру» 29 января секретарь регионального отделения всероссийского движения «Волонтёры Победы» Татьяна Жилина.

«Волонтерское сопровождение празднования годовщины обеспечат 200 победителей конкурса „Послы Победы“». Также в сей день Волонтеры Победы проведут встречи с ветеранами ВОВ.

Так, праздничное открытие для «Послов Победы» пройдет 31 января. В сей день волонтеры смогут познакомиться с иными победителями конкурса, организаторами и ветераном Сталинградской битвы. Это будут две сотни добровольцев, победивших во всероссийском конкурсе «Послы Победы». Соорганизаторами главных мероприятий празднования огромного юбилея станут лучшие добровольцы Новгородской области. Победители конкурса соберутся совместно 31 января, чтобы пройти обучение с участием профессионалов, историков и ветеранов ВОВ.

СПРАВКА. В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей стране был сформирован Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы. Партнерами являются администрация Волгоградской области, Общероссийское публичное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». «Сталинград» проводится в рамках выполнения Указа Российского Президента.