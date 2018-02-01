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» » Лавров рассчитывает, что ОБСЕ оперативно реализует договоренности сторон конфликта в Карабахе

Лавров рассчитывает, что ОБСЕ оперативно реализует договоренности сторон конфликта в Карабахе


Добавлено: 01 фев 2018 в 23:06, Категория: Политика
Лавров рассчитывает, что ОБСЕ оперативно реализует договоренности сторон конфликта в Карабахе

По его словам, в данный момент стороны близки к согласованию определенных параметров договоренности.

Москва допускает участие уполномоченных ОБСЕ в наблюдении за президентскими выборами 18 марта нынешнего года. РФ рассчитывает, что ОБСЕ сумеет оперативно ввести в действие до этого достигнутые договоренности сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом поведал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Италии, председателем ОБСЕ Анджелино Альфано. «На данной встрече была достигнута договоренность в качестве определенного шага по укреплению доверия, добавить буквально несколько человек — шесть-семь — в качестве дополнительных наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения». Все вопросы согласованы, приводит ТАСС объявление руководителя МИД РФ Сергея Лаврова.

С самого начала этого года Альфано стала председателем ОБСЕ.

В предыдущем году русский публичный вуз избирательного права обвинил наблюдателей от ОБСЕ в предвзятости.



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Добавлено: 01 фев 2018 в 23:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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