Лидеры «Опоры России» соберутся в Челябинске

Главными темами съезда станут промышленная политика в Челябинской области и развитие туризма.

Форум малого и среднего предпринимательства, организованный «Опорой России», пройдет в областном центре с 1 по 3 февраля. В Челябинск также прибыл президент «Опоры России» Александр Калинин, полномочный уполномоченный президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

Основное пленарное совещание пройдет на площадке компании «Конар» в промышленном парке «Станкомаш».

— Этот форум — значимое событие для Челябинской области и страны в общем, так как призван выступить результативной диалоговой площадкой для предпринимателей и уполномченных власти со всей Российской Федерации, — обозначил Борис Дубровский. Модератором пленарного совещания выступит президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Уверен, что общая работа на съезде будет прекрасной возможностью для укрепления партнерских отношений среди уполномоченных бизнеса и власти». Они продемонстрируют эффективность взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса. «Поэтому в этом году продолжат свою работу фонды развития индустрии и МСП, центры представления гарантий, поддержки экспорта, бизнес-инкубатор, Агентство инвестиционного развития и остальные субъекты поддержки предпринимательства», — объявил Борис Дубровский.

Руководитель Челябинской области сказал, какие меры предпринимают в регионе для помощи бизнес-сообеству. На развитие инфраструктуры поддержки бизнеса выделят не менее 275 млн руб. из федерального и регионального бюджетов. 35,2% от общего количества работников компаний Челябинской области трудоустроено в малых и средних предприятиях.