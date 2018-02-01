Мишель Обама раскрыла тайну подарка Меланьи Трамп

Показать меню
Актуально
Ролик с перехватом американского самолета российским истребителем появился в - 00:46 Ролик с перехватом американского самолета российским истребителем появился в Сети (ВИДЕО) Простая вода поможет в борьбе с неизлечимой болезнью почек, – ученые - 00:46 Простая вода поможет в борьбе с неизлечимой болезнью почек, – ученые Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с поляками в стартовом матче на ЧЕ - 00:52 Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с поляками в стартовом матче на ЧЕ Беременная Кейт Миддлтон выбрала горчичное платье для ужина с членами - 00:56 Беременная Кейт Миддлтон выбрала горчичное платье для ужина с членами королевской семьи Швеции Сирийский опыт нужно оперативно внедрять в войска, — Шойгу - 00:59 Сирийский опыт нужно оперативно внедрять в войска, — Шойгу По итогам Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи одобрены три документа - 01:02 По итогам Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи одобрены три документа В ВМФ России почтили память легендарного подводника Александра Ивановича - 01:06 В ВМФ России почтили память легендарного подводника Александра Ивановича Маринеско В Польше запретили торговлю по воскресеньям - 01:14 В Польше запретили торговлю по воскресеньям Пора присоединять Донбасс! — генерал ФСБ  - 01:20 Пора присоединять Донбасс! — генерал ФСБ  Участники Конгресса нацдиалога в Сочи призвали уважать суверенитет Сирии - 01:21 Участники Конгресса нацдиалога в Сочи призвали уважать суверенитет Сирии "Ливерпуль" на выезде разгромил "Хаддерсфилд" в 25-м туре чемпионата Англии - 01:24 "Ювентус" на выезде победил "Аталанту" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии - 01:24 "Суонси" одержал волевую победу над "Арсеналом" в матче чемпионата Англии - 01:24 Стало известно, сколько нужно транспорта Киеву, чтобы забыть о «маршрутках» - 01:28 Стало известно, сколько нужно транспорта Киеву, чтобы забыть о «маршрутках» Соперник "Зенита" по ЛЕ "Селтик" обыграл "Хартс" в 25-м туре чемпионата - 01:38 Соперник Минфин США назвал сроки введения новых санкций против России - 01:46 Минфин США назвал сроки введения новых санкций против России В рейтинге крупнейших автопроизводителей сменился лидер  - 01:50 В рейтинге крупнейших автопроизводителей сменился лидер 
» » Мишель Обама раскрыла тайну подарка Меланьи Трамп

Мишель Обама раскрыла тайну подарка Меланьи Трамп


Добавлено: 01 фев 2018 в 21:49, Категория: Политика

Экс-первая леди США Мишель Обама поведала, какой подарок ей вручила Мелания Трамп перед инаугурацией Дональда Трампа, сообщает «Российский Диалог».

По утверждению бывшей первой леди, там была «прелестная рамка».

Напомним, инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа прошла 20 января 2017 г. При встрече бывших и новых хозяев Белого дома Меланья Трамп проинформировала Мишель Обаме фиолетовую коробку.

Мишель Обама также отметила, что была растеряна, так как инаугурационный протокол не предусматривает вручения подарков и до этого момента подобного не происходило.

«Никогда до этого вручения подарков не было, и я подумала: „Ок … что я должна с ним делать?“, — поделилась впечатлениями бывшая первая леди».

Она прибавила, что ситуацию спас ее супруг, который схватил коробку и сказал ее кому-то, кто стоял сзади.



Материалы по теме:

Мишель Обама рассказала, что было в коробочке Tiffany от Мелании Трамп
Трамп поспорил с женой Обамы о надеждах американцев
Мишель Обама поведала о «жизни без надежды» после победы Трампа
Мишель Обама встретилась с Меланией Трамп
Добавлено: 01 фев 2018 в 21:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Волейболисты

Волейболисты "Зенита" (Казань) обыграли "Ястшембский Уголь" в матче Лиги чемпионов

Первый в истории Международный боксерский форум открывается в Сочи

Первый в истории Международный боксерский форум открывается в Сочи

США провалили испытания системы ПРО

США провалили испытания системы ПРО

Кейт Миддлтон и Принц Уильям направились в четырехдневный скандинавский тур

Кейт Миддлтон и Принц Уильям направились в четырехдневный скандинавский тур

Загрузка...



Лента новостей
МИД РФ: США воспользовались «шумихой» вокруг перехвата самолета-разведчика для разжигания русофобии - 00:07 МИД РФ: США воспользовались «шумихой» вокруг перехвата самолета-разведчика для разжигания русофобииСтала известна дата «Алых парусов» - 00:07 Стала известна дата «Алых парусов»Снегопад ожидается в Петербурге в ночь на 2 февраля - 00:07 Снегопад ожидается в Петербурге в ночь на 2 февраляГлава ЦРУ рассказал причины, по которым встречался с коллегами из российских спецслужб - 00:01 Глава ЦРУ рассказал причины, по которым встречался с коллегами из российских спецслужбКириленко: Гастроли наших артистов в РФ – вопрос национальной безопасности - 23:58 Кириленко: Гастроли наших артистов в РФ – вопрос национальной безопасностиИтальянскую федерацию футбола временно возглавил генсек олимпийского комитета страны - 23:55 Итальянскую федерацию футбола временно возглавил генсек олимпийского комитета страныЭто для спасения американцев: Шеф ЦРУ объяснил встречу с главами ФСБ и СВР - 23:50 Это для спасения американцев: Шеф ЦРУ объяснил встречу с главами ФСБ и СВР"Зенит" заявил форварда Заболотного на матчи плей-офф Лиги Европы - 23:45 Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой января в НХЛ - 23:45 Российский форвард Гандболисты СКИФа обыграли дома "Пермских медведей" в чемпионате России - 23:45 Гандболисты СКИФа обыграли дома Возняцки рада, что первая победа на турнире в Петербурге далась ей быстро - 23:45 Возняцки рада, что первая победа на турнире в Петербурге далась ей быстроХиггинс: никто пока не представляет, каким великим баскетболистом может стать Дончич - 23:45 Хиггинс: никто пока не представляет, каким великим баскетболистом может стать ДончичКорнилов: решение WBA по боксеру Денису Лебедеву не говорит о завершении им карьеры - 23:45 Корнилов: решение WBA по боксеру Денису Лебедеву не говорит о завершении им карьерыИзвестный журналист объяснил, по какой причине ему пришлось бежать из Украины - 23:44 Известный журналист объяснил, по какой причине ему пришлось бежать из Украины
Последние новости
Кадыров прокомментировал польский «антибандеровский закон» - 00:45 Кадыров прокомментировал польский «антибандеровский закон» Розенко: Студия Довженко не подлежит приватизации - 00:42 Розенко: Студия Довженко не подлежит приватизации Трамп рассказал, какие люди должны приезжать жить в США - 00:40 Трамп рассказал, какие люди должны приезжать жить в США На сочинском пляже обнаружен труп неизвестного мужчины - 00:32 На сочинском пляже обнаружен труп неизвестного мужчины Минобороны России: Над Крымом США встретят наши истребители, а не украинские партнеры - 00:31 Минобороны России: Над Крымом США встретят наши истребители, а не украинские партнеры Глава Анкары заявил, что взрыв газа в налоговой инспекции был дивресией - 00:24 Глава Анкары заявил, что взрыв газа в налоговой инспекции был дивресией Американскую делегацию на ОИ в Пхенчхане возглавит Майкл Пенс с супругой - 00:24 Американскую делегацию на ОИ в Пхенчхане возглавит Майкл Пенс с супругой Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет вместе - 00:21 Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет вместе В США назвали условия для отмены санкций в отношении Российской Федерации - 00:15 В США назвали условия для отмены санкций в отношении Российской Федерации WADA поддерживает намерение МОК оспорить вердикт CAS по 28 российским спортсменам - 00:10 WADA поддерживает намерение МОК оспорить вердикт CAS по 28 российским спортсменам Власти Британии проверят на коррупцию вице-премьера Игоря Шувалова - 00:09 Власти Британии проверят на коррупцию вице-премьера Игоря Шувалова Атака диверсантов ВСУ на МО ДНР — официальная информация (ВИДЕО) - 00:09 Атака диверсантов ВСУ на МО ДНР — официальная информация (ВИДЕО) ВМС США продолжат полеты над темным морем — Пентагон - 00:07 ВМС США продолжат полеты над темным морем — Пентагон
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"