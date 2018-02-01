Мишель Обама раскрыла тайну подарка Меланьи Трамп

Экс-первая леди США Мишель Обама поведала, какой подарок ей вручила Мелания Трамп перед инаугурацией Дональда Трампа, сообщает «Российский Диалог».

По утверждению бывшей первой леди, там была «прелестная рамка».

Напомним, инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа прошла 20 января 2017 г. При встрече бывших и новых хозяев Белого дома Меланья Трамп проинформировала Мишель Обаме фиолетовую коробку.

Мишель Обама также отметила, что была растеряна, так как инаугурационный протокол не предусматривает вручения подарков и до этого момента подобного не происходило.

«Никогда до этого вручения подарков не было, и я подумала: „Ок … что я должна с ним делать?“, — поделилась впечатлениями бывшая первая леди».

Она прибавила, что ситуацию спас ее супруг, который схватил коробку и сказал ее кому-то, кто стоял сзади.